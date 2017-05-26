О России, Путине, Украине и ЕАЭС. Цитаты и пророчества Збигнева Бжезинского

Ночью в пятницу, 26 мая, умер Збигнев Бжезинский — американский политолог, социолог и государственный деятель, бывший советник по национальной безопасности президента Джимми Картера. Его считали одним из самых влиятельных геостратегов США. Особое внимание он уделял изучению СССР и социалистических стран на предмет противостояния «советской экспансии». Бжезинский активно выступал за оказание администрацией США всемерной поддержки афганским моджахедам, которые вели борьбу с просоветским режимом и выступал за расширение НАТО на восток. TUT.BY собрал несколько цитат политолога.



Збигнев Бжезинский. Фото: Reuters

О США

«Америка занимает доминирующие позиции в четырех имеющих решающее значение областях мировой власти: в военной области она располагает не имеющими себе равных глобальными возможностями развертывания; в области экономики остается основной движущей силой мирового развития, даже несмотря на конкуренцию в отдельных областях со стороны Японии и Германии; в технологическом отношении она сохраняет абсолютное лидерство в передовых областях науки и техники; В области культуры, несмотря на ее некоторую примитивность, Америка пользуется не имеющей себе равных притягательностью, особенно среди молодежи всего мира, — все это обеспечивает Соединенным Штатам политическое влияние, близкого которому не имеет ни одно государство. Именно сочетание всех этих факторов делает Америку единственной мировой сверхдержавой в полном смысле этого слова».

О Трампе и его первых шагах в роли президента США

«Трамп должен действовать как президент, а не как политический шоумен. Пока что он как президент не действует. США — слишком важная страна для того, чтобы ею руководил „отсутствующий президент“. Совокупный ущерб американской внешней политике и ее положению в связи с этим фактором уже начинает ощущаться. Это, в свою очередь, питает некоторые нереалистичные надежды со стороны американских конкурентов. На ум сразу приходит Россия, но, возможно, скоро за ней последует и Китай. И я думаю, что все заинтересованные стороны должны принять во внимание такие риски».

О России

«Для Америки Россия слишком слаба, чтобы быть ее партнером, но, как и прежде, слишком сильна, чтобы быть просто ее пациентом».

О Путине

«Я верю в процветание России после Путина. Россия стремительно меняется, может быть, даже не вопреки Путину, а благодаря Путину. Главное, что должны понять в России, — для процветания и успеха ей нужно сближение с Западом, иначе она проиграет всё Китаю. Демократизация — одно из главных условий процветания России. И я думаю, это случится уже после Путина. Можете считать это историческим оптимизмом, но я уверен, что сближение России с Западом неизбежно, и в результате этого сближения Россия получит огромную пользу».

О российской элите

«Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков, но поскольку 500 млрд долларов российской элиты лежит в наших банках, вы еще разберитесь, чья это элита. Ваша или уже наша?»

О Крыме

«Агрессия России в Крыму исторически неоправданна и будет постоянным источником напряженности. Но, я надеюсь, россияне поймут, что не в их интересах действовать в империалистической манере. Особенно если учесть, что сама Россия не является „империалистическим“, доминирующим государством».

Об Украине

«Я не знаю, потерян ли Крым для Украины, но к этому вопросу следует вернуться, когда отношения между Украиной и Россией вновь станут хоть в какой-то степени рациональными и стабильными. Русские принесли в эти отношения иррациональность и эмоциональность, они провели бандитскую атаку на Крым, замаскировав ее, как это сделала бы мафия. Но им следует поостеречься применять такой подход ко всей Украине — это приведет к куда более мощному взрыву в сердце Европы, к конфликту, которого не видел мир с 1939 года».

Об ЕАЭС

«Я сомневаюсь, что Евразийский экономический союз просуществует 10−20 лет, особенно если за это время его лидерский состав изменит свое мировоззрение. К тому же ЕАЭС станет ненужным по мере нормализации отношений России с западной частью Европы, а также признанием российскими властями того факта, что страна в конечном счете является европейским, а не евразийским государством».