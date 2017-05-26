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США обвинили китайских летчиков в непрофессионализме после сближения самолетов над Южно-Китайским морем
27.05.2017 12:25 — Новости Мира | Tut.by
Два китайских истребителя-бомбардировщика J-10 приблизились на расстояние
По словам источника телеканала, китайские пилоты маневрировали прямо перед носом американского самолета, из-за чего американскому летчику пришлось изрядно поволноваться. «Экипаж нашего самолета посчитал сближение небезопасным и непрофессиональным», — подчеркнул представитель ВМС Соединенных Штатов Гэри Росс.
По его словам, в связи с этим инцидентом Пентагон намерен обратиться к китайскому правительству за разъяснениями.
Телеканал между тем отмечает, что опасное сближение самолетов произошло вскоре после того, как американский миноносец Dewey прошел в Южно-Китайском море около спорных островов Спратли. Китай считает острова своей территорией, с чем не согласны некоторые его соседи.
Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют.
Китайские власти с самого начала отвергли возможность решения спора в международном арбитраже. В декабре 2013 года в Пекине заявили, что будут игнорировать любые постановления суда, поскольку, по мнению руководства КНР, они будут затрагивать вопросы государственного суверенитета, на которые у суда нет юрисдикции. Решить спор Китай предлагает посредством прямых переговоров заинтересованных сторон.
Отметим, что через Южно-Китайское море проходит почти треть мирового морского грузопотока, а шельф расположенных там островов богат нефтью.
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США обвинили китайских летчиков в непрофессионализме после сближения самолетов над Южно-Китайским морем
По словам источника телеканала, китайские пилоты маневрировали прямо перед носом американского самолета, из-за чего американскому летчику пришлось изрядно...
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