США обвинили китайских летчиков в непрофессионализме после сближения самолетов над Южно-Китайским морем

Два китайских истребителя-бомбардировщика J-10 приблизились на расстояние менее 200 метров при сопровождении американского патрульного самолета P-3 над Южно-Китайским морем, сообщает телеканал ABC со ссылкой на высокопоставленных чиновников. Военные из США посчитали подобные маневры летчиков из КНР крайне опасными.

По словам источника телеканала, китайские пилоты маневрировали прямо перед носом американского самолета, из-за чего американскому летчику пришлось изрядно поволноваться. «Экипаж нашего самолета посчитал сближение небезопасным и непрофессиональным», — подчеркнул представитель ВМС Соединенных Штатов Гэри Росс.

По его словам, в связи с этим инцидентом Пентагон намерен обратиться к китайскому правительству за разъяснениями.

Телеканал между тем отмечает, что опасное сближение самолетов произошло вскоре после того, как американский миноносец Dewey прошел в Южно-Китайском море около спорных островов Спратли. Китай считает острова своей территорией, с чем не согласны некоторые его соседи.

Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют.

Китайские власти с самого начала отвергли возможность решения спора в международном арбитраже. В декабре 2013 года в Пекине заявили, что будут игнорировать любые постановления суда, поскольку, по мнению руководства КНР, они будут затрагивать вопросы государственного суверенитета, на которые у суда нет юрисдикции. Решить спор Китай предлагает посредством прямых переговоров заинтересованных сторон.

Отметим, что через Южно-Китайское море проходит почти треть мирового морского грузопотока, а шельф расположенных там островов богат нефтью.