|
Крупная авария с автобусом в Турции: 8 человек погибли, 32 пострадали
27.05.2017 12:55 — Новости Мира | БелТА
27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В провинции Анкара произошла крупная авария с автобусом, в которой 8 человек погибли и 32 пострадали, сообщают информагентства.
ДТП случилось из-за того, что водитель уснул за рулем.
Восемь граждан Турции погибли на месте. Из 32 пострадавших 11 находятся в тяжелом состоянии в больнице. Начато расследование.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП случилось из-за того, что водитель уснул за рулем.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии