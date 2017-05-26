Крупная авария с автобусом в Турции: 8 человек погибли, 32 пострадали

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В провинции Анкара произошла крупная авария с автобусом, в которой 8 человек погибли и 32 пострадали, сообщают информагентства.

ДТП случилось из-за того, что водитель уснул за рулем.

Восемь граждан Турции погибли на месте. Из 32 пострадавших 11 находятся в тяжелом состоянии в больнице. Начато расследование.-0-