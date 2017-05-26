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Два человека погибли при аварии легкомоторного самолета в Подмосковье

27.05.2017 13:35 — Новости Мира | БелТА  
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Два человека погибли при аварии легкомоторного самолета в Подмосковье
Фото ТАСС

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли при аварии легкомоторного самолета в Подмосковье, сообщает ТАСС.

В районе 108-го км Можайского шоссе в одном километре от населенного пункта Горки самолет Як-18 упал и загорелся, информировали в управлении МЧС по Московской области. На борту находились пилот и пассажир, оба погибли.

На месте аварии работают 24 человека, 6 единиц техники.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В районе 108-го км Можайского шоссе в одном километре от населенного пункта Горки самолет Як-18 упал и загорелся, информировали в управлении МЧС по Московской...

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