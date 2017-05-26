Фото ТАСС

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли при аварии легкомоторного самолета в Подмосковье, сообщает ТАСС.

В районе 108-го км Можайского шоссе в одном километре от населенного пункта Горки самолет Як-18 упал и загорелся, информировали в управлении МЧС по Московской области. На борту находились пилот и пассажир, оба погибли.

На месте аварии работают 24 человека, 6 единиц техники.-0-