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Трамп: страны НАТО согласились платить больше

27.05.2017 15:15 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп заявил, что ряд стран НАТО согласились увеличить выплаты в бюджет альянса. «Деньги уже начали поступать», — написал он в «Твиттере». Представители стран НАТО в последние дни не сообщали об увеличении выплат.


Фото: Reuters

«Многие страны НАТО согласились существенно увеличить выплаты. Деньги начинают поступать — НАТО будет намного сильнее», — написал Трамп в «Твииттере», находясь на саммите «Большой семерки» в Сицилии.

В четверг на саммите НАТО в Брюсселе Трамп, впервые выступавший на мероприятии в качестве президента США, раскритиковал партнеров по альянсу за то что они, по его мнению, недостаточно инвестируют в альянс.

Трамп заявил лидерам стран НАТО, что они должны увеличить свои оборонные расходы как минимум до 2% ВВП, тогда как сейчас лишь пять из 28 членов альянса выполняют это обязательство.

Трамп добавил, что это нечестно по отношению к налогоплательщикам в США.

Норма о выделении странами-членами НАТО не менее 2% своего ВВП на оборону носит рекомендательный характер, и никаких штрафных санкций за ее несоблюдение не предусмотрено.

Германия в 2016 году потратила на оборону всего 1,2% своего ВВП, но Берлин указывает, что он выделяет значительные средства на помощь развивающимся странам, что также способствует укреплению международной безопасности.

 
 
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В четверг на саммите НАТО в Брюсселе Трамп, впервые выступавший на мероприятии в качестве президента США, раскритиковал партнеров по альянсу за то что они, по его...

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