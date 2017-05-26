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Великобритания понизила уровень террористической угрозы
27.05.2017 15:36 — Новости Мира | Tut.by
Британские власти по-прежнему оценивают вероятность теракта как очень высокую, однако после задержания 11 человек в связи с терактом в Манчестере непосредственная опасность миновала и уровень угрозы вновь снижен.
Власти Великобритании вновь понизили уровень угрозы теракта, который был повышен да максимального после теракта в Манчестере. Это стало результатом интенсивной работы полицейских за последние 24 часа, заявила в субботу, 27 мая, премьер-министр страны Тереза Мэй.
По ее словам, как следствие с понедельника военнослужащие будут выведены с улиц городов.
Высший, «критический» уровень террористической угрозы был введен после теракта на поп-концерте в Манчестере 22 мая, в результате которого
Между тем сотрудники правоохранительных органов задержали еще двух подозреваемых в причастности к теракту в Манчестере. Таким образом, под стражей находятся 11 человек. Глава отдела Скотланд-Ярда по борьбе с терроризмом Марк Роули заявил вечером 26 мая о больших успехах в расследовании. По его словам, поймана уже большая часть сети, стоящей за взрывом на концерте певицы Арианы Гранде.
Полиция установила личность террориста, осуществившего самоподрыв. По данным британских СМИ,
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Британские власти по-прежнему оценивают вероятность теракта как очень высокую, однако после задержания 11 человек в связи с терактом в Манчестере непосредственная...
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