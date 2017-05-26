Великобритания понизила уровень террористической угрозы

Британские власти по-прежнему оценивают вероятность теракта как очень высокую, однако после задержания 11 человек в связи с терактом в Манчестере непосредственная опасность миновала и уровень угрозы вновь снижен.



Фото: Reuters

Власти Великобритании вновь понизили уровень угрозы теракта, который был повышен да максимального после теракта в Манчестере. Это стало результатом интенсивной работы полицейских за последние 24 часа, заявила в субботу, 27 мая, премьер-министр страны Тереза Мэй.

По ее словам, как следствие с понедельника военнослужащие будут выведены с улиц городов.

Высший, «критический» уровень террористической угрозы был введен после теракта на поп-концерте в Манчестере 22 мая, в результате которого погибли 22 человека . Он означает, что власти усматривают непосредственную опасность совершения теракта. При нынешнем «строгом» уровне она расценивается как очень вероятная.

Между тем сотрудники правоохранительных органов задержали еще двух подозреваемых в причастности к теракту в Манчестере. Таким образом, под стражей находятся 11 человек. Глава отдела Скотланд-Ярда по борьбе с терроризмом Марк Роули заявил вечером 26 мая о больших успехах в расследовании. По его словам, поймана уже большая часть сети, стоящей за взрывом на концерте певицы Арианы Гранде.

Полиция установила личность террориста, осуществившего самоподрыв. По данным британских СМИ, Салман Абеди родился в 1994 году в Манчестере, его родители — беженцы из Ливии.