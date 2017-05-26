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Великобритания понизила уровень террористической угрозы

27.05.2017 15:36 — Новости Мира | Tut.by  
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Британские власти по-прежнему оценивают вероятность теракта как очень высокую, однако после задержания 11 человек в связи с терактом в Манчестере непосредственная опасность миновала и уровень угрозы вновь снижен.


Фото: Reuters

Власти Великобритании вновь понизили уровень угрозы теракта, который был повышен да максимального после теракта в Манчестере. Это стало результатом интенсивной работы полицейских за последние 24 часа, заявила в субботу, 27 мая, премьер-министр страны Тереза Мэй.

По ее словам, как следствие с понедельника военнослужащие будут выведены с улиц городов.

Высший, «критический» уровень террористической угрозы был введен после теракта на поп-концерте в Манчестере 22 мая, в результате которого погибли 22 человека. Он означает, что власти усматривают непосредственную опасность совершения теракта. При нынешнем «строгом» уровне она расценивается как очень вероятная.

Между тем сотрудники правоохранительных органов задержали еще двух подозреваемых в причастности к теракту в Манчестере. Таким образом, под стражей находятся 11 человек. Глава отдела Скотланд-Ярда по борьбе с терроризмом Марк Роули заявил вечером 26 мая о больших успехах в расследовании. По его словам, поймана уже большая часть сети, стоящей за взрывом на концерте певицы Арианы Гранде.

Полиция установила личность террориста, осуществившего самоподрыв. По данным британских СМИ, Салман Абеди родился в 1994 году в Манчестере, его родители — беженцы из Ливии.

 
 
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Британские власти по-прежнему оценивают вероятность теракта как очень высокую, однако после задержания 11 человек в связи с терактом в Манчестере непосредственная...

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