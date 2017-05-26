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Лидеры G7 готовы усилить санкции против России
27.05.2017 16:30 — Новости Мира | Tut.by
Лидеры стран G7 выразили готовность усилить санкционный режим в отношении России, в случае невыполнения минских договоренностей, говорится в
«Санкции можно будет отменить, когда Россия выполнит свои обязательства. Однако, мы также готовы принять дальнейшие санкционные меры для того, чтобы увеличить цену, которую должна будет заплатить Россия в случае соответствующих действий», — говорится в тексте документа.
В коммюнике также говорится, что, несмотря на разницу позиций, государства G7 хотят объединить с Россией усилия по работе над региональными кризисами и мировыми вызовами.
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Лидеры стран G7 выразили готовность усилить санкционный режим в отношении России, в случае невыполнения минских договоренностей.
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