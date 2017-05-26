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Макрон выступает за скорейшее проведение встречи "нормандской четверки"

27.05.2017 18:01 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым проведение в ближайшее время встречи в формате «нормандской четверки» — Франция, Германия, Россия, Украина. Об этом он заявил в субботу на пресс-конференции в итальянской Таормине, отвечая на вопросы об урегулировании ситуации на Украине.

«Необходимо продвигаться по пути выполнения минских договоренностей. Считаю, что в ближайшее время следовало бы провести встречу в «нормандском формате», — подчеркнул французский президент. «До достижения урегулирования не может быть отхода от санкций», — сказал он.

Ситуация в Украине станет одной из тем встречи Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным в Версале 29 мая. Кроме того, лидеры планируют обсудить сирийский кризис и вопросы борьбы с терроризмом.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине («нормандская четверка») существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. С тех пор состоялись еще четыре встречи на высшем уровне, а также многочисленные контакты министров иностранных дел.

 
 
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Президент Франции отметил, что до достижения урегулирования украинского кризиса санкции не будут отменены.

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