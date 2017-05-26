Американский социолог, политолог, аналитик и государственный деятель Збигнев Бжезинский скончался в одной из больниц в штате Вирджиния (США) в возрасте 89 лет. Об этом сообщила его дочь Мика.

Бжезинский родился на территории Польши в 1928 году. В 1950-ые гг. он стал гражданином США. Имел гарвардскую степень доктора философии по политологии. В 1966-1968 гг. был членом совета планирования Государственного департамента. В те же годы Бжезинский сформировал свои концепции технотронной эры и американской всемировой гегемонии.

В 1960-ых гг. он состоял в должности советника в администрациях Кеннеди и Джонсона, где проводил жесткую линию в отношении Советского Союза. Считается, что Бжезинский также стоял у истоков создания Трехсторонней комиссии.

В 80-ые гг. он последовательно внедрял в жизнь идеи, которые позволили бы вывести СССР с мировой арены. После развала Союза был активным сторонником расширения НАТО на восток и при этом остро критиковал политику Джорджа Буша-младшего. В последние годы жизни выступал советником и аналитиком при различных центрах и советах. Главный политический труд Бжезинского - книга "Великая шахматная доска: американское превосходство и его геостратегические императивы", описывающая геополитические принципы и роль Соединенных Штатов в мире.