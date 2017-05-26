ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Лондоне оцеплены театр и магазин из-за террористической угрозы

27.05.2017 18:22 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
В Лондоне оцеплены театр и магазин из-за террористической угрозы
Фото Twitter

Полиция Лондона проводит сразу несколько спецопераций по предотвращению возможных терактов, передают информагентства. В частности сообщается, что из-за вооруженного ножом мужчины был оцеплен супермаркет, а из-за подозрительного предмета эвакуирован театр.

Первое сообщение поступило с юго-востока британской столицы. Полиции стало известно, что в супермаркете Sainsbury's находится подозрительный мужчина, вооруженный ножом. Посетители и сотрудники магазина были спешно эвакуированы, а субъект с холодным оружием задержан. Территория вокруг супермаркета была оцеплена, а над районом нависли полицейские вертолеты.

Star Wars actor John Boyega is on stage when London's Old Vic theatre is evacuated in bomb alert https://t.co/oRhu4TfuCI pic.twitter.com/ngQEn9dES3

Второй инцидент произошел в театре Old Vic, где должны были играть спектакль "Войцек" о берлинской жизни в конце 80-ых гг. XX века. В полицию поступило сообщение об обнаружении там подозрительного предмета. Правоохранители приняли решение эвакуировать актеров, персонал и зрителей.

В пригороде Манчестера, в котором 22 мая произошел теракт, полиция также проводит рейды. Напомним, сегодня уровень террористической опасности был снижен с критического до серьезного.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В частности сообщается, что из-за вооруженного ножом мужчины был оцеплен супермаркет, а из-за подозрительного предмета эвакуирован театр.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Скончался один из "отцов" геополитики Збигнев Бжезинский
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика