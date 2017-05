В Лондоне оцеплены театр и магазин из-за террористической угрозы

Фото Twitter

Полиция Лондона проводит сразу несколько спецопераций по предотвращению возможных терактов, передают информагентства. В частности сообщается, что из-за вооруженного ножом мужчины был оцеплен супермаркет, а из-за подозрительного предмета эвакуирован театр.

Первое сообщение поступило с юго-востока британской столицы. Полиции стало известно, что в супермаркете Sainsbury's находится подозрительный мужчина, вооруженный ножом. Посетители и сотрудники магазина были спешно эвакуированы, а субъект с холодным оружием задержан. Территория вокруг супермаркета была оцеплена, а над районом нависли полицейские вертолеты.

Star Wars actor John Boyega is on stage when London's Old Vic theatre is evacuated in bomb alert https://t.co/oRhu4TfuCI pic.twitter.com/ngQEn9dES3

Второй инцидент произошел в театре Old Vic, где должны были играть спектакль "Войцек" о берлинской жизни в конце 80-ых гг. XX века. В полицию поступило сообщение об обнаружении там подозрительного предмета. Правоохранители приняли решение эвакуировать актеров, персонал и зрителей.

В пригороде Манчестера, в котором 22 мая произошел теракт, полиция также проводит рейды. Напомним, сегодня уровень террористической опасности был снижен с критического до серьезного.