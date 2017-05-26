Спецслужбы Австрии хотят читать переписку в Skype и WhatsApp

Австрийские спецслужбы хотят расширить перечень своих полномочий для противодействия террористическим атакам, передают информагентства. В частности, они хотят получить доступ к мессенджерам Skype и WhatsApp, чтобы контролировать общение в том числе и потенциальных террористов.

Заявление директора Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии (контрразведка) Петера Гридлинга было дополнено просьбой об увеличении сроков хранения аудиозаписей и видеозаписей с камер наблюдения. Гридлинг утверждает, что 80% общения происходит через специальные приложения, однако их полноценный мониторинг отсутствует.

"За" увеличение полномочий вначале должна проголосовать нижняя палата австрийского парламента - Национальный совет.

Напомним, с начала этого года правительство Австрии внедрило программу развития страны на 2017-2018 годы. Основной упор в ней сделан на вопросы безопасности и интеграционные процессы. Первым шагом в этом направлении стала обязательная интеграция беженцев, включающая изучение ими немецкого языка и культуры Австрии, а также запрет на ношение паранджи на улице. С октября за неисполнение этих действий на виновных лиц может быть наложен штраф в размере до 150 евро.

Для всех лиц, побывавших в местах боевых действий в Сирии и Ираке, планируется ввести ношение электронных браслетов. В дополнение к этой инициативе и предлагается разрешить мониторинг переписки в мессенджерах.