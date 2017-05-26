У трех человек в Индии нашли вирус Зика

В индийском штате Гуджарат зафиксировано как минимум три случая заражения вирусом Зика, передают информагентства со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Один из заболевших был обследован при помощи специального теста ОТ-ПЦР. Напомним, ранее вирус был зафиксирован в 60 странах по всему миру.

Лихорадка Зика - опасное инфекционное заболевание обезьян, передающееся человеку в основном через укусы комаров. В некоторых случаях вирус может приводить к смерти. Также он особенно опасен для беременных женщин, поскольку вызывает патологии у плода.

Разумеется, пока преждевременно говорить об эпидемии, вероятнее всего речь идет о спорадическом заражении.