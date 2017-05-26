Всплеск насилия в Ливии: уже погибло более 50 человек

В столице Ливии Триполи продолжаются столкновения между группировками, лояльными Правительству национального согласия (ПНС) и их оппонентами, передают информагентства.

По заявлению представителей ПНС, в городе уже погибли 52 человека и свыше 120 получили ранения. Стычки, в том числе и с применением оружия, происходят прямо в жилых кварталах и на улицах. Основных враждующих сил две: формирования ПНС и милиция города Мисурата, под предводительством бывшего депутата Всеобщего национального конгресса Салаха Бади.

В настоящее время ситуация почти стабилизировалась, хотя отдельные инциденты продолжают возникать на улицах города.