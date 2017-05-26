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В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1
27.05.2017 20:56 — Новости Мира | Tut.by
В Турции на территории провинции Маниса произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает телеканал CNN Turk, передает Reuters.
По предварительной информации, землетрясение не привело к жертвам среди населения и не нанесло ущерб.
Подземные толчки были зафиксированы на глубине 10 км в районе Саруханлы. Отмечается, что они были ощутимы и в соседних городах.
20 мая на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,9.
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Подземные толчки были зафиксированы на глубине 10 км в районе Саруханлы.
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