В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1

В Турции на территории провинции Маниса произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает телеканал CNN Turk, передает Reuters.

По предварительной информации, землетрясение не привело к жертвам среди населения и не нанесло ущерб.

Подземные толчки были зафиксированы на глубине 10 км в районе Саруханлы. Отмечается, что они были ощутимы и в соседних городах.

20 мая на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,9.