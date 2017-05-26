﻿ В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1

27.05.2017 20:56 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Турции на территории провинции Маниса произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает телеканал CNN Turk, передает Reuters.

По предварительной информации, землетрясение не привело к жертвам среди населения и не нанесло ущерб.

Подземные толчки были зафиксированы на глубине 10 км в районе Саруханлы. Отмечается, что они были ощутимы и в соседних городах.

20 мая на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,9.

 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подземные толчки были зафиксированы на глубине 10 км в районе Саруханлы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Всплеск насилия в Ливии: уже погибло более 50 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика