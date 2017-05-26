17 человек заблокированы в Альпах из-за схода лавины

Мощный обвал горных валунов и камней произошел в ущелье Лихтенштайнкламм южнее городка Санкт-Иоганн-им-Понгау (федеральная земля Зальцбург) в Австрии. В результате инцидента на мосту оказались заблокированы 17 человек, при этом шесть человек пострадали при сходе грунта и камней.

Информагентства, со ссылкой на горноспасательную службу региона, сообщают, что к месту завала прибывают дополнительные силы спасателей, бригады скорой помощи и иные службы. Всех туристов обещают эвакуировать из прогулочной зоны ущелья.

Работу спасателей осложняет рельеф - Лихтенштайнкламм изобилует тропами, туннелями, мостиками и переходами.