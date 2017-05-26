﻿ 17 человек заблокированы в Альпах из-за схода лавины. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

17 человек заблокированы в Альпах из-за схода лавины

27.05.2017 21:04 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
17 человек заблокированы в Альпах из-за схода лавины

Мощный обвал горных валунов и камней произошел в ущелье Лихтенштайнкламм южнее городка Санкт-Иоганн-им-Понгау (федеральная земля Зальцбург) в Австрии. В результате инцидента на мосту оказались заблокированы 17 человек, при этом шесть человек пострадали при сходе грунта и камней.

Информагентства, со ссылкой на горноспасательную службу региона, сообщают, что к месту завала прибывают дополнительные силы спасателей, бригады скорой помощи и иные службы. Всех туристов обещают эвакуировать из прогулочной зоны ущелья.

Работу спасателей осложняет рельеф - Лихтенштайнкламм изобилует тропами, туннелями, мостиками и переходами.

 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате инцидента на мосту оказались заблокированы 17 человек, при этом шесть человек пострадали при сходе грунта и камней.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика