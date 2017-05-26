В Портленде мужчина с ножом атаковал пассажиров поезда

Агрессивно настроенный мужчина, выкрикивавший фразы, полные ненависти по отношению к различным этническим и религиозным группам, атаковал пассажиров в поезде. Это произошло в Портленде, штат Орегон (США), передают информационные агентства.

В результате нападения два человека погибли, а один получил легкие ранения. Сообщается, что пассажиры пытались своими силами успокоить нарушителя спокойствия, но он в ответ применил холодное оружие.

Джереми Джозеф Кристиан (так зовут обвиняемого) родом из Северного Портленда. Он был задержан прибывшими полицейскими уже после того, как покинул поезд и доставлен в тюрьму округа Малтнома. 35-летнему мужчине предъявлено сразу несколько обвинений.

Одна из жертв, взрослый мужчина, умер на месте происшествия. Остальные две жертвы были доставлены в больницу в Портленде, где один был объявлен мертвым, а другой - за травмы, не угрожающие жизни, сообщает полиция.

По словам полицейских, свидетели рассказали о двух молодых женщинах, "возможно, мусульманах", которые в то время были в поезде, но уехали до прибытия на сцену офицеров. Молодые женщины еще не были идентифицированы, но свидетели описывали их как ношение хиджаба, сообщили в полиции. Детективы хотят поговорить с ними.

Расследование продолжается.