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В Эстонии вблизи границы с Россией начались военные учения Saber Knight
27.05.2017 21:38 — Новости Мира | Tut.by
В Эстонии начались международные военные учения Saber Knight, в которых принимают участие более 700 военнослужащих, сообщается на сайте сил обороны страны.
Учения проходят в военном городке Выру на востоке страны вблизи границы с Россией и завершатся 4 июня.
Около сто военнослужащих штаба второй пехотной бригады будут взаимодействовать со штабами Латвии, Литвы и Дании.
В маневрах также участвуют военнослужащие из США и Словакии. Всего в учениях задействованы более 700 человек из шести стран.
По словам командира второй бригады полковника Ээро Ребо, целью учений является отработка взаимодействия штабов для дальнейшего проведения совместных операций.
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Учения проходят в военном городке Выру и завершатся 4 июня.
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