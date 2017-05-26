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В Эстонии вблизи границы с Россией начались военные учения Saber Knight

27.05.2017 21:38 — Новости Мира | Tut.by  
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В Эстонии начались международные военные учения Saber Knight, в которых принимают участие более 700 военнослужащих, сообщается на сайте сил обороны страны.

Учения проходят в военном городке Выру на востоке страны вблизи границы с Россией и завершатся 4 июня.

Около сто военнослужащих штаба второй пехотной бригады будут взаимодействовать со штабами Латвии, Литвы и Дании.

В маневрах также участвуют военнослужащие из США и Словакии. Всего в учениях задействованы более 700 человек из шести стран.

По словам командира второй бригады полковника Ээро Ребо, целью учений является отработка взаимодействия штабов для дальнейшего проведения совместных операций.

 
 
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Учения проходят в военном городке Выру и завершатся 4 июня.

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