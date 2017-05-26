Volkswagen хочет реанимировать марку Moskvitch

Немецкий автогигант "Фольксваген" решил возродить производство легковых автомобилей "Москвич", передают информагентства. Разумеется, речь не идет о выпуске моделей АЗЛК-2141 или иных, а только о возрождении известного бренда и производстве новых машин.

Производство, вероятнее всего, планируется запустить на Калужском заводе. После банкротства в 2010 года, все права на "Москвич" формально принадлежали Renault. Однако, как стало известно, Volkswagen выкупил их на ближайшие пять лет.

В планах немецкого производителя выпуск бюджетных седанов (каковыми, кстати, всегда и были "Москвичи").