Музыкант Грегг Оллман скончался в возрасте 69 лет

Известный в США и за ее пределами музыкант и исполнитель Грегг Оллман, сооснователь группы The Allman Brothers Band, скончался в возрасте 69 лет. Певец ушел из жизни в собственном доме в Саванне (штат Джорджия). В последние годы Оллман часто болел и страдал от гепатита C. В 2010 году он перенес пересадку печени.

Грегг Оллман родился в Нэшвилле (штат Теннесси) в 1947 году. В 1968 они с братом основали The Allman Brothers Band, где Грегг был клавишником, вокалистом и автором песен. Его брат разбился на мотоцикле в 1971 году, но группа продолжила творческую деятельность и выступала вплоть до 2014 года.

Основными направлениями музыки Оллмана были блюз, кантри и хард-рок. Группе также приписывают создание т. н. "южного рока" - направления музыки, популярного в южных штата США.

Всего за годы существования коллектив выпустил 11 студийных альбомов и в 1995 году вошел в Зал славы рок-н-ролла.

Журнал Rolling Stone включил Оллмана в сотню величайших певцов всех времен.