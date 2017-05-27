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Испанские спасатели вытащили из воды 157 мигрантов

28.05.2017 00:45 — Новости Мира | БелТА  
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Испанские спасатели вытащили из воды 157 мигрантов

Спасательная служба Испании вытащила из воды 157 мигрантов, дрейфовавших на пяти небольших лодках и пытавшихся пересечь Средиземное море.

Для этого спасателям потребовалось провести пять различных спасательных миссий в водах к востоку от Гибралтарского пролива, чтобы добраться до каждого небольшого судна.

В первой лодке находились 27 мужчин и шесть женщин. Их обнаружил испанский военный самолет. В другой лодке были обнаружены еще пять человек.

Третье судно, подвергавшееся опасности затопления, перевозило 35 мужчин. Четвертая лодка с 30 мужчинами и двумя женщинами была обнаружена после того, как служба получила предупреждение от марокканских властей.

Пятая лодка с 42 мужчинами и 10 женщинами была замечена испанским военно-морским судном, которое патрулировало регион.

Всего же за последние четыре дня итальянскими и другими спасателями были обнаружены и спасены почти 10 тыс. мигрантов.

 
 
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Для этого спасателям потребовалось провести пять различных спасательных миссий в водах к востоку от Гибралтарского пролива, чтобы добраться до каждого...

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