В результате инцидента на нефтебазе в Ленинградской области погибли три человека

При проведении газосварочных работ на Киришском нефтеперерабатывающем заводе 25 мая произошел хлопок газа, передают информагентства. В результате два человека погибли на месте и еще двое были госпитализированы. Сегодня стало известно о смерти одного из раненых.

После хлопка произошло возгорание на площади около 10 кв. м. Оно было ликвидировано в кратчайшие сроки.