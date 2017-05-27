|
В результате инцидента на нефтебазе в Ленинградской области погибли три человека
28.05.2017 00:02 — Новости Мира | БелТА
При проведении газосварочных работ на Киришском нефтеперерабатывающем заводе 25 мая произошел хлопок газа, передают информагентства. В результате два человека погибли на месте и еще двое были госпитализированы. Сегодня стало известно о смерти одного из раненых.
После хлопка произошло возгорание на площади около 10 кв. м. Оно было ликвидировано в кратчайшие сроки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При проведении газосварочных работ на Киришском нефтеперерабатывающем заводе 25 мая произошел хлопок газа, передают информагентства. В результате два человека...
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии