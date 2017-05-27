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КНДР испытала новую систему ПВО

28.05.2017 09:11 — Новости Мира | Tut.by  
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Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на испытании управляемой системы противовоздушной обороны нового типа. Об этом сегодня сообщило издание Ёнхап со ссылкой на северокорейское государственное агентство ЦТАК.


Фото: Reuters

Точная дата и место проведения испытаний не сообщается. По утверждению Пхеньяна, новая ПВО была разработана специалистами национальной Академии военных наук, и, по сравнению с прошлым годом, возможности системы были улучшены по эффективности обнаружения и отслеживания целей, а также точности удара.

Ким Чен Ын заявил, что удалось устранить некоторые дефекты, обнаруженные в ходе прошлогодних испытаний. Он поручил наладить ее массовое производство и разместить ее элементы по всей стране.

2 апреля 2016 года КНДР протестировала новую зенитную ракету, и нынешние испытания являются попыткой улучшить ее характеристики, утверждает Ёнхап.

Ситуация на Корейском полуострове — одна из самых напряженных тем международной политики. Сообщалось, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. В ответ КНДР заявила, что в этом случае нанесет свой превентивный удар.

Позже США заявили, что намерены оказывать на КНДР дипломатическое и санкционное давление, а также привлекать Китай к тому, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ракетной и ядерной программ.

 
 
Ссылка на источник 91
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Точная дата и место проведения испытаний не сообщается. По утверждению Пхеньяна, новая ПВО была разработана специалистами национальной Академии военных наук, и,...

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