КНДР испытала новую систему ПВО

Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на испытании управляемой системы противовоздушной обороны нового типа. Об этом сегодня сообщило издание Ёнхап со ссылкой на северокорейское государственное агентство ЦТАК.



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Точная дата и место проведения испытаний не сообщается. По утверждению Пхеньяна, новая ПВО была разработана специалистами национальной Академии военных наук, и, по сравнению с прошлым годом, возможности системы были улучшены по эффективности обнаружения и отслеживания целей, а также точности удара.

Ким Чен Ын заявил, что удалось устранить некоторые дефекты, обнаруженные в ходе прошлогодних испытаний. Он поручил наладить ее массовое производство и разместить ее элементы по всей стране.

2 апреля 2016 года КНДР протестировала новую зенитную ракету, и нынешние испытания являются попыткой улучшить ее характеристики, утверждает Ёнхап.

Ситуация на Корейском полуострове — одна из самых напряженных тем международной политики. Сообщалось, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. В ответ КНДР заявила, что в этом случае нанесет свой превентивный удар.

Позже США заявили, что намерены оказывать на КНДР дипломатическое и санкционное давление, а также привлекать Китай к тому, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ракетной и ядерной программ.