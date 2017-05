Полиция Манчестера опубликовало фото террориста, который совершил взрыв на местном стадионе

Полиция Манчестера в своем twitter опубликовала фото предполагаемого исполнителя теракта на местном стадионе во время выступления Арианы Гранде 22 мая. Снимок был сделан камерой видеонаблюдения перед началом концерта.

