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Полиция Манчестера опубликовало фото террориста, который совершил взрыв на местном стадионе
28.05.2017 10:43 — Новости Мира | Tut.by
Полиция Манчестера в своем twitter
Английские правоохранительные органы обратились ко всем за информацией о предполагаемом террористе. По их сведениям, 22-летний Салман Абеди находился в Великобритании с 18 по 22 мая.
Всего по подозрению в причастности к теракту в Манчестер-Арене уже задержано 13 человек. В том числе отец и два брата Абеди.
Напомним,
Ответственность за взрыв взяла на себя радикальная группировка «Исламское государство». Они назвала теракт местью за нападение на «земли мусульман».
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Снимок был сделан камерой видеонаблюдения перед началом концерта.
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