Полиция Манчестера опубликовало фото террориста, который совершил взрыв на местном стадионе

Полиция Манчестера в своем twitter опубликовала фото предполагаемого исполнителя теракта на местном стадионе во время выступления Арианы Гранде 22 мая. Снимок был сделан камерой видеонаблюдения перед началом концерта.

Английские правоохранительные органы обратились ко всем за информацией о предполагаемом террористе. По их сведениям, 22-летний Салман Абеди находился в Великобритании с 18 по 22 мая.

Всего по подозрению в причастности к теракту в Манчестер-Арене уже задержано 13 человек. В том числе отец и два брата Абеди.

Напомним, теракт в Манчестере произошел в понедельник. В результате взрыва погибло 22 человека, пострадало — более сотни.

Ответственность за взрыв взяла на себя радикальная группировка «Исламское государство». Они назвала теракт местью за нападение на «земли мусульман».