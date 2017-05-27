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ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль любительской авиации в Китае
28.05.2017 10:52 — Новости Мира | БелТА
Аньянский фестиваль любительской авиации проходит в городе Аньян провинции Хэнань /Центральный Китай/. Фанаты неба из Китая и из-за рубежа принимают участие в состязаниях по высшему пилотажу, прыжкам с парашютом, управлению беспилотниками и полетам на парапланах.
Фото Синьхуа-БЕЛТА
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Аньянский фестиваль любительской авиации проходит в городе Аньян провинции Хэнань /Центральный Китай/. Фанаты неба из Китая и из-за рубежа принимают участие в...
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