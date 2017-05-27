Российский конкурент Boeing и Airbus совершил первый пробный полет

Ближне-среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый полет в Иркутске. Об этом ТАСС сообщил источник на Иркутском авиационном заводе («Корпорация «Иркут»).



Фото: Александр Корольков, «Российская газета»

«Полет прошел нормально, как планировалось», — сказал собеседник агентства. От дальнейших комментариев на предприятии воздержались.

Очевидцы события выложили несколько видео на Youtube. На одном из них видно, как самолет пролетает над собравшимися. Зрители сопроводили полет аплодисментами.

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МС-21 — первый ближне-среднемагистральный самолет, который будет производиться в России. За последнее время с нуля здесь произвели пока только один гражданский самолет — региональный Sukhoi Super Jet-100 (первый полет осуществлен в 2008 году, эксплуатируется с 2011 года). МС-21 от него отличается увеличенной дальностью полета (максимально 4578 км против 6400 км) и большим количеством посадочных мест (в SSJ-100 максимально может поместиться 108 пассажирских кресел, в МС-21 — до 211 кресел).

Первый полет самолета МС-21 намечался на декабрь 2016 года, позже дату перенесли на апрель, затем — на конец мая. До первого публичного полета самолет должен пройти летные испытания, дату их начала в «Иркуте» пока не называют.

На данный момент портфель заказов на МС-21 составляет 285 самолетов, из них на 185 машин заключены твердые (проавансированные) контракты. Первым заказчиком самолета стал «Аэрофлот», планируется, что в парке авиакомпании будет эксплуатироваться 50 МС-21. Профинансирует поставку лизинговая компания «Авиакапитал-сервис». В апреле гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявлял, что поставки первых трех самолетов ожидаются в 2019 г.