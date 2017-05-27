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Новый российский самолет МС-21 совершил первый полет

28.05.2017 14:41 — Новости Мира | БелТА  
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Новый российский самолет МС-21 совершил первый полет
Фото ТАСС

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский пассажирский самолет МС-21 совершил успешно первый полет, сообщают информагентства.

Тестирование ближне-среднемагистрального воздушного судна прошло сегодня на аэродроме Иркутского авиационного завода. Изготовившая самолет корпорация "Иркутск" сообщила, что пробный полет прошел в штатном режиме.

Работу над проектом начали в начале 2000-х годов. В нем используются российские разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Предполагается, что самолет МС-21 должен сменить советские Ту, Ан и Як.

Новый лайнер сможет вместить до 211 пассажиров и летать на расстоянии около 6 тыс. км. Его назвали конкурентом самолетов Airbus-320 и Boeing-737.

Заказчики уже готовы приобрести 285 самолетов МС-21. Всего в ближайшие 20 лет планируется продать тысячу таких лайнеров. Первой их начнет эксплуатировать российская авиакомпания "Аэрофлот", которая получит новый лайнер к концу 2018 года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Тестирование ближне-среднемагистрального воздушного судна прошло сегодня на аэродроме Иркутского авиационного завода. Изготовившая самолет корпорация "Иркутск"...

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