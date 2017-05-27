Мужчина атаковал жильцов трех домов в США и убил 8 человек

Минувшей ночью вооруженный мужчина напал на жильцов трех домов в штате Миссисипи (США) и убил восемь человек, передают информагентства. Как сообщается, злоумышленник последовательно проник в три жилых здания с явным намерением совершить убийство.

В перестрелке был убит и заместитель шерифа округа Линкольн. Сообщается, что подозреваемого удалось задержать, в настоящее время выясняются его личность, мотивы, и возможные сообщники.

#USA : Arrestation du suspect dans la fusillade dans le #Mississippi qui a fait 8 morts via @clarionledger pic.twitter.com/QFLiXCWTiZ

Мера пресечения задержанному пока не выбрана, при этом полиция отказывается классифицировать нападение как теракт. В первую очередь правоохранители хотят уточнить, был ли стрелок знаком с убитыми и испытывал ли он конкретно к ним личную неприязнь.