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Мужчина атаковал жильцов трех домов в США и убил 8 человек

28.05.2017 18:03 — Новости Мира | БелТА  
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Мужчина атаковал жильцов трех домов в США и убил 8 человек

Минувшей ночью вооруженный мужчина напал на жильцов трех домов в штате Миссисипи (США) и убил восемь человек, передают информагентства. Как сообщается, злоумышленник последовательно проник в три жилых здания с явным намерением совершить убийство.

В перестрелке был убит и заместитель шерифа округа Линкольн. Сообщается, что подозреваемого удалось задержать, в настоящее время выясняются его личность, мотивы, и возможные сообщники.

#USA : Arrestation du suspect dans la fusillade dans le #Mississippi qui a fait 8 morts via @clarionledger pic.twitter.com/QFLiXCWTiZ

Мера пресечения задержанному пока не выбрана, при этом полиция отказывается классифицировать нападение как теракт. В первую очередь правоохранители хотят уточнить, был ли стрелок знаком с убитыми и испытывал ли он конкретно к ним личную неприязнь.

 
 
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В перестрелке был убит и заместитель шерифа округа Линкольн. Сообщается, что подозреваемого удалось задержать, в настоящее время выясняются его личность, мотивы, и...

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