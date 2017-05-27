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Лихач сбил подростка в Великобритании: пострадавший вскочил и убежал

28.05.2017 18:21 — Новости Мира | БелТА  
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Лихач сбил подростка в Великобритании: пострадавший вскочил и убежал

Следователи из Скотленд-Ярда выясняют обстоятельства ДТП, произошедшего в графстве Эссекс, расположенного на юго-востоке Англии. Как сообщает издание The Sun, неустановленный водитель, управлявший белым автомобилем, совершил наезд на подростка, находившегося на тротуаре, и после этого скрылся с места происшествия.

Со стороны создается впечатление, что водитель умышленно направлял автомобиль в группу учащихся колледжа. Большая часть детей сумела разбежаться в разные стороны и пострадал только один ребенок, однако и он сумел подняться и убежать, в то время как автомобиль продолжил движение.

Полиция ведет поиски водителя. Сообщается, что данный инцидент произошел до теракта в Манчестере 22 мая.

 
 
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Со стороны создается впечатление, что водитель умышленно направлял автомобиль в группу учащихся колледжа. Большая часть детей сумела разбежаться в разные стороны...

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