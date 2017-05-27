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На юге Турции микроавтобус с туристами из России попал в ДТП
28.05.2017 18:44 — Новости Мира | БелТА
Турецкие СМИ сообщают о дорожно-транспортном происшествии на юге страны с участием микроавтобуса, перевозившего российских туристов. В результате инцидента, произошедшего в провинции Анталья, пострадали как минимум три человека.
Всем пострадавшим оказывают помощь, полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
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Всем пострадавшим оказывают помощь, полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
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