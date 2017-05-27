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В столице Сербии прогремел взрыв: пострадавших нет
28.05.2017 19:23 — Новости Мира | БелТА
СМИ сообщают о мощном взрыве в районе Новый Белград, недалеко от крупного бизнес-центра в сербской столице. К месту происшествия незамедлительно направились пожарные расчеты и скорая помощь.
МВД Сербии сообщает, что пострадавших в результате произошедшего ночью инцидента нет. Однако взрыв был такой силы, что во многих соседних дома затряслись стекла.
Причины взрыва пока не установлены. Предварительная версия исходит из того, что взорвался склад, на котором хранилось автомобильное масло. Источником могла стать как хулиганская выходка или поджог, так и протечка в газовом баллоне.
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Причины взрыва пока не установлены. Предварительная версия исходит из того, что взорвался склад, на котором хранилось автомобильное масло.
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