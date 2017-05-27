Неизвестный с ножом напал на людей в китайской провинции Гуйчжоу

В провинции Гуйчжоу мужчина, по неизвестным пока причинам, напал на людей, передают информагентства. За пять минут он успел смертельно ранить шестерых человек, еще 12 получили ножевые ранения разной степени тяжести.

Инцидент произошел в воскресенье во второй половине дня. Нападавшего сумели задержать стражи правопорядка. По предварительной информации, произошедшее нельзя считать терактом, вероятнее всего, речь идет о психическом расстройстве.