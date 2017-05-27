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На Филиппинах продолжаются бои с террористами: погибло около 100 человек
28.05.2017 20:03 — Новости Мира | БелТА
Фото Reuters
Вооруженные силы Филиппин продолжают спецоперацию против одной из местных террористических ячеек, присягнувшей на верность ИГИЛ. Об этом сообщает ряд информагентств.
В результате столкновений погибло по меньшей мере 34 человека. Из них 19 - это гражданские лица, 11 военных и четверо полицейских. В то же время командование сообщает о ликвидации 60 боевиков. При этом общая численность "филиппинских игиловцев" составляет 200-300 человек.
Под властью террористов оказалась часть небольшого островка на юге страны, на котором проживает около 200 тыс. человек. При этом большая часть местных жителей покинула свои жилища и на острове остались около 2 тыс. человек.
Напомним, ситуация на Филиппинах обострилась 23 мая, когда стало известно о захвате части острова Минданао террористами. Из-за этого сообщения президент Филиппин Родриго Дутерте был вынужден прервать визит в Россию и вернуться на родину. Он ввел военное положение на захваченном острове и приказал начать спецоперацию по уничтожению боевиков.
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В результате столкновений погибло по меньшей мере 34 человека. Из них 19 - это гражданские лица, 11 военных и четверо полицейских. В то же время командование сообщает о...
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