На Филиппинах продолжаются бои с террористами: погибло около 100 человек

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Вооруженные силы Филиппин продолжают спецоперацию против одной из местных террористических ячеек, присягнувшей на верность ИГИЛ. Об этом сообщает ряд информагентств.

В результате столкновений погибло по меньшей мере 34 человека. Из них 19 - это гражданские лица, 11 военных и четверо полицейских. В то же время командование сообщает о ликвидации 60 боевиков. При этом общая численность "филиппинских игиловцев" составляет 200-300 человек.

Под властью террористов оказалась часть небольшого островка на юге страны, на котором проживает около 200 тыс. человек. При этом большая часть местных жителей покинула свои жилища и на острове остались около 2 тыс. человек.

Напомним, ситуация на Филиппинах обострилась 23 мая, когда стало известно о захвате части острова Минданао террористами. Из-за этого сообщения президент Филиппин Родриго Дутерте был вынужден прервать визит в Россию и вернуться на родину. Он ввел военное положение на захваченном острове и приказал начать спецоперацию по уничтожению боевиков.