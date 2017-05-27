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На севере Урала в конце мая выпал снег

28.05.2017 20:22 — Новости Мира | БелТА  
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На севере Урала в конце мая выпал снег
Фото ВКонтакте

О погодной аномалии сообщили жители Серова и Краснотурьинска. В выходные погода не радовала уральцев - на небе прочно обосновались серые тучи, а накрапывавший дождь к воскресенью сменился мокрым снегом.

За три дня до наступления лета жители северных городов Свердловской области стали свидетелями необычной картины: на улице лежал снег и его хлопья продолжали падать с неба.

Впрочем, температура в регионе, пусть и неуверенно, но пойдет вверх и уже к концу следующей недели достигнет более привычных +20 градусов Цельсия.

 
 
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За три дня до наступления лета жители северных городов Свердловской области стали свидетелями необычной картины: на улице лежал снег и его хлопья продолжали...

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