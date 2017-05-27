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В ночном клубе штата Нью-Джерси неизвестный открыл стрельбу

28.05.2017 20:45 — Новости Мира | БелТА  
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В ночном клубе штата Нью-Джерси неизвестный открыл стрельбу
Фото ABC

По меньшей мере один человек погиб и шесть получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе городка Патерсон, передают информагентства.

20-летний парень погиб в результате полученных ранений и еще шесть посетителей клуба были госпитализированы. Сообщается, что выстрелы раздались в помещении ближе к утру. Убитого нашли непосредственно в помещении клуба, а раненые лежали на стоянке у заведения.

Полиция ведет розыск подозреваемого.

 
 
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20-летний парень погиб в результате полученных ранений и еще шесть посетителей клуба были госпитализированы.

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