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В ночном клубе штата Нью-Джерси неизвестный открыл стрельбу
28.05.2017 20:45 — Новости Мира | БелТА
Фото ABC
По меньшей мере один человек погиб и шесть получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе городка Патерсон, передают информагентства.
20-летний парень погиб в результате полученных ранений и еще шесть посетителей клуба были госпитализированы. Сообщается, что выстрелы раздались в помещении ближе к утру. Убитого нашли непосредственно в помещении клуба, а раненые лежали на стоянке у заведения.
Полиция ведет розыск подозреваемого.
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20-летний парень погиб в результате полученных ранений и еще шесть посетителей клуба были госпитализированы.
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