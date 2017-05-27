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Владельцы автомобилей General Motors обвинили компанию в обмане

28.05.2017 21:23 — Новости Мира | БелТА  
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Владельцы автомобилей General Motors обвинили компанию в обмане

В США может разгореться новый "дизельгейт", сообщают информагентства. В частности, владельцы автомобилей производства компании General Motors (GM) обвинили ее в умышленном нарушении экологических норм, принятых в стране.

По мнению владельцев, в автомобилях с дизельными двигателями было установлено особое программное обеспечение, позволяющие обходить федеральные требования, касающиеся уровня выхлопных газов. Коллективный иск уже направлен в федеральный окружной суд в городе Детройт (штат Мичиган).

Юристы из компании Hagens Berman, подавшие иск, сообщили, что ПО было установлено примерно в 705 тыс. пикапов Chevrolet Silverado и GMC Sierra, выпущенных в период с 2011 по 2016 гг. Истцы требуют компенсацию, правда ее точный размер пока не определен.

В GM заявили, что не признают исковые требования и будут отстаивать свою правоту в суде.

 
 
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Юристы из компании Hagens Berman, подавшие иск, сообщили, что ПО было установлено примерно в 705 тыс. пикапов Chevrolet Silverado и GMC Sierra, выпущенных в период с 2011 по 2016 гг.

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