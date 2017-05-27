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Небольшой самолет совершил аварийную посадку в Канаде
28.05.2017 22:55 — Новости Мира | БелТА
Местные СМИ сообщают об аварийной посадке небольшого самолета около Актона вблизи Халтон-Хиллз в провинции Онтарио. Известно, что легкомоторный самолет вынужден был приземлиться из-за неисправности двигателя. Оба пилота, находившиеся на борту не пострадали.
По словам очевидцев, воздушное судно приземлилось на фермерское поле. Сейчас на месте находятся спасатели и представители экстренных служб.
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Известно, что легкомоторный самолет вынужден был приземлиться из-за неисправности двигателя. Оба пилота, находившиеся на борту не пострадали.
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