Небольшой самолет совершил аварийную посадку в Канаде

Местные СМИ сообщают об аварийной посадке небольшого самолета около Актона вблизи Халтон-Хиллз в провинции Онтарио. Известно, что легкомоторный самолет вынужден был приземлиться из-за неисправности двигателя. Оба пилота, находившиеся на борту не пострадали.

@TomPodolec @SoacMedia @RCAF_ARC @JRCCTrentCCCOS @HaltonPolice @flightradar24 All is safe pic.twitter.com/pfIjwJlojc

По словам очевидцев, воздушное судно приземлилось на фермерское поле. Сейчас на месте находятся спасатели и представители экстренных служб.