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В центре раздачи питания в Сомали был открыт огонь: погибли несколько человек
28.05.2017 23:52 — Новости Мира | БелТА
По меньшей мере шесть человек погибли в Сомали и 15 получили ранения после того, как неизвестный открыл огонь в пункте раздачи питания в городе Абуд-Вак. Об это сообщил ряд информационных агентств.
Вооруженный мужчина вел прицельный огонь исключительно по тем, кто стоял в очереди за питанием. В руках у него был автомат АК-47 и до того как скрыться, стрелявший успел выпустить почти весь магазин.
Сообщается также, что большинство погибших - женщины. Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.
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Вооруженный мужчина вел прицельный огонь исключительно по тем, кто стоял в очереди за питанием. В руках у него был автомат АК-47 и до того как скрыться, стрелявший...
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