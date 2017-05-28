В центре раздачи питания в Сомали был открыт огонь: погибли несколько человек

По меньшей мере шесть человек погибли в Сомали и 15 получили ранения после того, как неизвестный открыл огонь в пункте раздачи питания в городе Абуд-Вак. Об это сообщил ряд информационных агентств.

Вооруженный мужчина вел прицельный огонь исключительно по тем, кто стоял в очереди за питанием. В руках у него был автомат АК-47 и до того как скрыться, стрелявший успел выпустить почти весь магазин.

Сообщается также, что большинство погибших - женщины. Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.