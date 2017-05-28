ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В центре раздачи питания в Сомали был открыт огонь: погибли несколько человек

28.05.2017 23:52 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
В центре раздачи питания в Сомали был открыт огонь: погибли несколько человек

По меньшей мере шесть человек погибли в Сомали и 15 получили ранения после того, как неизвестный открыл огонь в пункте раздачи питания в городе Абуд-Вак. Об это сообщил ряд информационных агентств.

Вооруженный мужчина вел прицельный огонь исключительно по тем, кто стоял в очереди за питанием. В руках у него был автомат АК-47 и до того как скрыться, стрелявший успел выпустить почти весь магазин.

Сообщается также, что большинство погибших - женщины. Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вооруженный мужчина вел прицельный огонь исключительно по тем, кто стоял в очереди за питанием. В руках у него был автомат АК-47 и до того как скрыться, стрелявший...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Небольшой самолет совершил аварийную посадку в Канаде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика