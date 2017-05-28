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Запущенная с территории КНДР ракета упала в экономической зоне Японии
29.05.2017 05:33 — Новости Мира | Tut.by
КНДР произвела запуск ракеты типа Scud. Об этом сообщил в понедельник Комитет начальников штабов Республики Корея.
«Пуск ракеты, относящейся, предположительно, к типу Scud малой дальности, был произведен сегодня из района города Вонсан провинции Канвондо в 05.39 (23.39 по минскому времени), — отмечается в сообщении. — Дальность полета составила примерно 450 км».
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин объявил об экстренном созыве Совета по национальной безопасности.
Запущенная ракета, предположительно, приземлилась в районе особой экономической зоны Японии, сообщает
«Ракета, судя по всему, упала в исключительной экономической зоне нашей страны. На данный момент никакой информации об ущербе воздушным или морским судам не поступало, — подчеркнул он. — Этот запуск — прямое нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, и мы заявляем Северной Корее решительный протест».
В распространенном южнокорейским МИД заявлении говорится, что Республика Корея осуждает проведенный КНДР ракетный запуск. «Этот шаг является очевидным нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и представляет серьезную угрозу для мира и стабильности не только на Корейском полуострове, но и во всем мире», — отмечает внешнеполитическое ведомство.
«Правительство Южной Кореи не будет терпеть новые северокорейские провокации и предпримет жесткие ответные действия», — говорится в документе. МИД также призвал КНДР «немедленно прекратить провокации и как можно скорее начать движение по дороге денуклеаризации».
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Дальность полета составила примерно 450 км.
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