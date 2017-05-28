Пьяный водитель въехал в толпу людей в Испании из-за бытового конфликта

По крайней мере десять человек получили те или иные повреждения в результате наезда пьяного водителя на пешеходную зону в Пуэрто Банус, город Марбелья, провинция Малага, передает El Mundo.

Сообщается, что водитель автомобиля попытался скрыться с места происшествия, однако столкнулся с другой машиной.

Полиция утверждает, что произошедшее - последствия ссоры между компаниями молодых людей в одном из местных клубов. Из-за начавшейся потасовки они были изгнаны из заведения, но решили продолжить хулиганские действия на улице.

В какой-то момент один из участников потасовки вместе с группой друзей отправился на стоянку и сел за руль внедорожника. После этого он умышленно попытался сбить нескольких человек из конкурирующей компании, стоявших возле ночного клуба. Затем он попытался сбежать, однако столкнувшись с другим транспортным средством и повредив еще несколько водитель и пассажиры оказались заблокированы в машине, откуда их извлекли полицейские.

Среди пострадавших как пешеходы, так и водители и пассажиры обоих транспортных средств.