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Число жертв наводнений в Шри-Ланке увеличилось до 164 человек

29.05.2017 07:34 — Новости Мира | БелТА  
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Число жертв наводнений в Шри-Ланке увеличилось до 164 человек

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество жертв наводнений в Шри-Ланке увеличилось до 164 человек, более 100 человек до сих пор остаются пропавшими без вести, сообщают информагентства.

В Центре реагирования на чрезвычайные происшествия Шри-Ланки предупреждают, что 29-30 мая на западе, юге и в центральной части страны возможен штормовой ветер, доходящий скорости 80 км/ч, в некоторых местах ожидаются проливные дожди.

Шри-Ланка направила запросы о помощи в устранении последствий стихии в ООН и странам Южной Азии. Китай обещал направить стране, пострадавшей от разрушительного наводнения, гуманитарный груз на сумму около $2 млн.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В Центре реагирования на чрезвычайные происшествия Шри-Ланки предупреждают, что 29-30 мая на западе, юге и в центральной части страны возможен штормовой ветер,...

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