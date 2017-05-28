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В Гондурасе 4 человека погибли в давке футбольных фанатов

29.05.2017 08:00 — Новости Мира | БелТА  
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29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гондурасе 4 человека погибли в давке футбольных фанатов, еще 15 человек пострадали, сообщают информагентства.

Давка началась перед последним матчем сезона между командами "Мотагуа" и "Гондурас Прогресо" на стадионе в Тегусигальпе. Все билеты на игру были распроданы. По информации местной полиции, сотни фанатов, которым не нашлось места, попытались пробиться на трибуны, рассчитанные на 35 тыс. зрителей. Полиция пыталась остановить толпу слезоточивым газом и водометами. В результате чего люди побежали назад, затоптав до смерти нескольких человек.

Двое из пострадавших погибли на месте, еще двое умерли в больнице позже. Ранее сообщалось о двух погибших и 17 пострадавших. Отвечавший за безопасность на стадионе представитель полиции описал инцидент как "лавину на трибунах". Говоря о причинах давки, он тогда отметил, что на стадион было продано слишком много билетов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Давка началась перед последним матчем сезона между командами "Мотагуа" и "Гондурас Прогресо" на стадионе в Тегусигальпе. Все билеты на игру были распроданы.

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