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администрация Трампа хочет перезапустить переговоры с Россией по Украине

29.05.2017 08:20 — Новости Мира | Tut.by  
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Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос о перезапуске переговорного процесса с Россией, призванного разрешить ситуацию на Украине. Об этом сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на «американских официальных лиц и сторонних экспертов».

По ее данным, эту инициативу курирует госсекретарь США Рекс Тиллерсон, который якобы уже обсуждал этот вопрос с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Кроме этого, утверждает издание, идет «межведомственный процесс» по выработке новой стратегии, в нем участвует также аппарат вице-президента Майкла Пенса. «Хотя все это еще находится на ранних стадиях, идея Тиллерсона заключается в перезапуске того типа мирных переговоров, в которых в прошлом году участвовала администрация (экс-президента Барака) Обамы, но с надеждой на лучшие результаты за счет новых обстоятельств и персоналий», — говорится в тексте.

The Washington Post также сообщает, что Тиллерсон намеривается назначить специального посланника от Госдепартамента для реализации данной инициативы. Как утверждает газета, этот человек, в частности, будет вести переговоры напрямую с помощником президента России Владиславом Сурковым. При Обаме американскую сторону на таких встречах представляла занимавшая тогда пост помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд.

Газета при этом отмечает, что нынешний скандал, связанный с расследованием так называемого российского вмешательства в американские выборы 2016 года, может «все усложнить». В частности, в Конгрессе США наоборот настаивают на усилении антироссийских санкций.

 
 
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По данным издания, эту инициативу курирует госсекретарь Рекс Тиллерсон, который якобы уже обсуждал этот вопрос с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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