Меркель: Европа больше не может полагаться на США и Британию

Европа больше не может «полностью зависеть» от США и Великобритании после «брексита» и избрания Дональда Трампа президентом, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.



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По словам Меркель, она хочет дружественных отношений с обеими странами, а также и с Россией, но, по ее мнению, Европа теперь должна сама бороться за свое будущее.

Канцлер сделала это заявление после того, как на саммите «Большой семерки» не удалось прийти к консенсусу по вопросу о заключенном в 2015 году в Париже соглашении по борьбе с изменением климата. Меркель назвала эти переговоры очень трудными.

Президент Трамп сказал, что примет решение о судьбе парижского договора на следующей неделе.

«Времена, когда мы могли полностью полагаться на других, уходят. Я почувствовала это на себе в последние несколько дней», — сказала Меркель на предвыборном митинге в Мюнхене.

Ангела Меркель также сказала, что сейчас приоритет для Берлина — отношения с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Согласно опросам общественного мнения в Германии, Меркель, скорее всего, будет переизбрана на четвертый срок по результатам всеобщих выборов в сентябре.