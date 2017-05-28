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МИ-5 расследует, почему упустили манчестерского террориста
29.05.2017 08:32 — Новости Мира | Tut.by
Британская служба безопасности МИ-5 начала расследование о том, как велось наблюдение за манчестерским смертником Салманом Абеди. Жертвами взрыва, который он устроил на стадионе «Манчестер-Арена», стали 22 человека.
МИ-5 разберется, как она реагировала на предупреждения о том, что Абеди — потенциальная угроза. Служба подготовит отдельный отчет для министров и надзорных инстанций.
В британском правительстве признали, что служба безопасности изучала информацию об Абеди до того, как тот совершил теракт, и что МИ-5 трижды получала предупреждения о его экстремистских взглядах.
Как ранее выяснила Би-би-си, знакомые Абеди еще пять лет назад сообщали властям о том, что он поддерживает экстремизм и насилие. Об этом Би-би-си рассказал социальный работник-мусульманин, просивший не называть его имя.
Чиновник из британского правительства ранее заявил, что Абеди находился в группе тех, кем интересовалась МИ-5. Служба безопасности страны определила Абеди как субъекта, чья опасность остается «предметом для рассмотрения».
Ранее полиция Манчестера попросила граждан, у которых есть информация о передвижениях Абеди с 18 мая, передать эти сведения властям.
В этот день Абеди вернулся в Великобританию из Ливии, куда он уезжал на три недели. Родители Абеди бежали из Ливии от режима Муаммара Каддафи. Проведя несколько лет в Лондоне, семья переехала в Манчестер. Мать и отец Абеди, насколько известно, сейчас вернулись в Ливию.
Также в воскресенье в юго-восточном районе Манчестера полиция задержала по делу о теракте еще одного человека — 19-летнего мужчину.
В общей сложности в связи со взрывом в Манчестере задержаны уже 14 человек, в том числе брат Салмана Абеди.
Теракт, который устроил Абеди на «Манчестер-арене» 22 мая,
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Знакомые Абеди еще пять лет назад сообщали властям о том, что он поддерживает экстремизм и насилие.
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