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МИ-5 расследует, почему упустили манчестерского террориста

29.05.2017 08:32 — Новости Мира | Tut.by  
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Британская служба безопасности МИ-5 начала расследование о том, как велось наблюдение за манчестерским смертником Салманом Абеди. Жертвами взрыва, который он устроил на стадионе «Манчестер-Арена», стали 22 человека.


Салман Абеди. Кадр: BBC

МИ-5 разберется, как она реагировала на предупреждения о том, что Абеди — потенциальная угроза. Служба подготовит отдельный отчет для министров и надзорных инстанций.

В британском правительстве признали, что служба безопасности изучала информацию об Абеди до того, как тот совершил теракт, и что МИ-5 трижды получала предупреждения о его экстремистских взглядах.

Как ранее выяснила Би-би-си, знакомые Абеди еще пять лет назад сообщали властям о том, что он поддерживает экстремизм и насилие. Об этом Би-би-си рассказал социальный работник-мусульманин, просивший не называть его имя.

Чиновник из британского правительства ранее заявил, что Абеди находился в группе тех, кем интересовалась МИ-5. Служба безопасности страны определила Абеди как субъекта, чья опасность остается «предметом для рассмотрения».

Ранее полиция Манчестера попросила граждан, у которых есть информация о передвижениях Абеди с 18 мая, передать эти сведения властям.

В этот день Абеди вернулся в Великобританию из Ливии, куда он уезжал на три недели. Родители Абеди бежали из Ливии от режима Муаммара Каддафи. Проведя несколько лет в Лондоне, семья переехала в Манчестер. Мать и отец Абеди, насколько известно, сейчас вернулись в Ливию.

Также в воскресенье в юго-восточном районе Манчестера полиция задержала по делу о теракте еще одного человека — 19-летнего мужчину.

В общей сложности в связи со взрывом в Манчестере задержаны уже 14 человек, в том числе брат Салмана Абеди.

Теракт, который устроил Абеди на «Манчестер-арене» 22 мая, унес жизни 22 человек. Он стал третьим по количеству жертв в истории Британии. Больше людей погибли только в июле 2005 года во время взрывов в лондонском метро — 52 человека, и в катастрофе Boeing 747 над Локерби — бомба, взорванная в самолете, унесла жизни 270 человек.

 
 
Ссылка на источник 21
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Знакомые Абеди еще пять лет назад сообщали властям о том, что он поддерживает экстремизм и насилие.

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