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Ракета КНДР упала в исключительной экономической зоне Японии

29.05.2017 08:46 — Новости Мира | БелТА  
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29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баллистическая ракета, выпущенная 29 мая по местному времени с территории КНДР, упала в исключительной экономической зоне Японии, в 300 км от островов Оки, сообщают информагентства.

Запуск произошел недалеко от города Вонсан на востоке КНДР. Полет продолжался около 6 минут. Ракета пролетела 450 км, достигла высоты в 100 км и упала в Японское море в исключительной экономической зоне Японии. По мнению военных экспертов Японии и Республики Корея, это могла быть ракета средней дальности типа "Скад".

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ответ на новые испытания КНДР собрал экстренное заседание Совета безопасности страны. Политик пообещал совместно с США предпринять конкретные меры для сдерживания Северной Кореи. О кооперации Японии, США и Республики Корея против КНДР в рамках Совета безопасности ООН, рассказал журналистам Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида. Он отметил, что будет обсуждать ситуацию вокруг КНДР на встрече с членом Госсовета КНР, ответственным за внешнеполитические дела, Ян Цзечи, который приезжает в Токио с визитом. Испытания ракеты также осудили в МИД Республики Корея, упрекнув северных соседей в откровенном нарушении резолюций совета безопасности ООН.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Запуск произошел недалеко от города Вонсан на востоке КНДР. Полет продолжался около 6 минут. Ракета пролетела 450 км, достигла высоты в 100 км и упала в Японское море в...

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