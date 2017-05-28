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На Ставрополье из-за угрозы прорыва дамбы объявили эвакуацию 60 тысяч человек

29.05.2017 09:17 — Новости Мира | Tut.by  
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В Ставропольском крае объявили эвакуацию семи населенных пунктов из-за угрозы прорыва дамбы Отказненского водохранилища. Такое решение принял губернатор края Владимир Владимиров.

Спасатели утром 29 мая начали эвакурировать жителей Отказного, которое расположено на берегу водохранилища. Затем начнется эвакуация населенных пунктов, которые расположены ниже по течению реки Кума: Зеленокумск, Нины, Стародубское, Архангельское, Орловка и Покойное. В общей сложности там проживают почти 64 тысячи человек.

Для жителей эвакуированных городов и сел будут организованы 100 пунктов временного размещения. В эвакуации принимают участие пять тысяч сотрудников МЧС.

 
 
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Для жителей эвакуированных городов и сел будут организованы 100 пунктов временного размещения. В эвакуации принимают участие пять тысяч сотрудников МЧС.

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