Власти Ставрополья решили эвакуировать жителей семи поселений из-за паводка

Фото с сайта губернатора Ставропольского края

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Ставропольского края приняла решение об эвакуации жителей семи поселений на востоке региона из-за паводка. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте губернатора края, информирует ТАСС.

Как пояснил губернатор региона Владимир Владимиров, приток воды в Отказненское водохранилище не падает. Динамика говорит о том, что к полудню 29 мая уровень воды в водохранилище достигнет максимальных отметок.

Для жителей подготовлены пункты временного размещения и транспорт. Сотрудники полиции будут осуществлять охрану эвакуированных населенных пунктов. Въезд на их территорию будет разрешен только по паспорту в сопровождении представителей МЧС и правоохранительных органов.

Всего развернуто более 100 пунктов временного размещения в 15 муниципальных образованиях Ставропольского края. В проведении эвакуации будут задействованы около 5 тыс. сотрудников МЧС, МВД, военнослужащих Вооруженных Сил и Росгвардии, волонтеров, в том числе прибывших из других регионов, и около 400 автобусов.

В администрации края пояснили, что подъем воды в Отказненском водохранилище вызван увеличением притока из реки Кума вследствие длительных и обильных осадков на территории Ставрополья. Паводковую ситуацию осложнили сильные дожди, прошедшие накануне в ряде районов края, в том числе в Советском.-0-