Грузия твердо решила стать членом НАТО - премьер

Георгий Квирикашвили

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузия утвердилась в намерении стать членом НАТО, заявил премьер-министр страны Георгий Квирикашвили, выступая на пленарном заседании сессии Парламентской Ассамблеи (ПА) НАТО, сообщает ТАСС.

По словам премьера, Грузия продолжит процесс интеграции в Североатлантический альянс и реформы в этом направлении. "Грузия твердо решила стать членом НАТО", - подчеркнул Георгий Квирикашвили.

Сессия ПА НАТО проходит в Тбилиси с 26 по 29 мая. Сегодня на пленарном заседании сессии планируется принять декларацию в поддержку евроатлантической интеграции Грузии.-0-