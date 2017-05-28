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Грузия твердо решила стать членом НАТО - премьер
29.05.2017 09:51 — Новости Мира | БелТА
Георгий Квирикашвили
29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузия утвердилась в намерении стать членом НАТО, заявил премьер-министр страны Георгий Квирикашвили, выступая на пленарном заседании сессии Парламентской Ассамблеи (ПА) НАТО, сообщает ТАСС.
По словам премьера, Грузия продолжит процесс интеграции в Североатлантический альянс и реформы в этом направлении. "Грузия твердо решила стать членом НАТО", - подчеркнул Георгий Квирикашвили.
Сессия ПА НАТО проходит в Тбилиси с 26 по 29 мая. Сегодня на пленарном заседании сессии планируется принять декларацию в поддержку евроатлантической интеграции Грузии.-0-
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По словам премьера, Грузия продолжит процесс интеграции в Североатлантический альянс и реформы в этом направлении. "Грузия твердо решила стать членом НАТО", -...
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