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Выборы президента Кыргызстана пройдут 15 октября
29.05.2017 10:58 — Новости Мира | БелТА
29 мая, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Народ Кыргызстана выберет президента 15 октября. Об этом сегодня заявил Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию Вооруженных сил страны.
Подводя итоги своей работы на посту главы государства, Алмазбек Атамбаев отметил, что страна добилась немалых успехов. В первую очередь это мир и стабильность. Кроме того, по словам президента, к числу больших достижений можно отнести нынешнюю армию.
Депутаты парламента Кыргызстана 17 мая во втором чтении поддержали проведение президентских выборов 15 октября. Ранее выборы планировалось провести 19 ноября.-0-
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Подводя итоги своей работы на посту главы государства, Алмазбек Атамбаев отметил, что страна добилась немалых успехов. В первую очередь это мир и стабильность.
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