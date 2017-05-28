Выборы президента Кыргызстана пройдут 15 октября

29 мая, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Народ Кыргызстана выберет президента 15 октября. Об этом сегодня заявил Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию Вооруженных сил страны.

Подводя итоги своей работы на посту главы государства, Алмазбек Атамбаев отметил, что страна добилась немалых успехов. В первую очередь это мир и стабильность. Кроме того, по словам президента, к числу больших достижений можно отнести нынешнюю армию.

Депутаты парламента Кыргызстана 17 мая во втором чтении поддержали проведение президентских выборов 15 октября. Ранее выборы планировалось провести 19 ноября.-0-