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ЕС на год продлил санкции против Сирии

29.05.2017 12:36 — Новости Мира | БелТА  
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29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз на год продлил санкции против правительства Сирии, сообщают информагентства.

В заявлении Совета ЕС говорится, что ограничительные меры Евросоюза против сирийских властей продлены на один год до 1 июня 2018 года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В заявлении Совета ЕС говорится, что ограничительные меры Евросоюза против сирийских властей продлены на один год до 1 июня 2018 года.

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